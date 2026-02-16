Uppgifter: IFK Värnamo värvar U21-landslagsback

IFK Värnamo kan förstärka truppen.

U21-landslagsbacken är nära klubben.

Det rapporterar transferjournalisten Lorenzo Lepore.

Foto: Bildbyrån

Logi Hrafn Róbertsson, 21, har tidigare kopplats ihop med flera svenska klubbar. Bland annat Öster och Helsningborg.

Men det blev NK Istra istället och han skrev på ett kontrakt till sommaren 2028.

Nu rapporterar transferjournalisten Lorenzo Lepore att Róbertsson flyttar vidare till IFK Värnamo. Enligt uppgifterna kommer IFK Värnamo kommer att köpa loss Róbertsson för motsvarande 2,1 miljoner kronor.

21-åringen har gjort 22 landskamper för det isländska U21-landslaget.