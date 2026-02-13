Uppgifter: Igor Tudor tar över Tottenham

Thomas Frank blev inte långlivad i Spurs.

Nu talar mycket för att hans ersättare heter Igor Tudor.

Klubben är muntligt överens med kroaten, enligt The Athletic.

Foto: Alamy

Tottenham Hotspur ligger för närvarande på plats 16 i Premier League. Efter att ha sparkat Thomas Frank ser klubben nu ut att ha hittat sin nya tränare.

Enligt uppgifter från The Athletic är Igor Tudor muntligt överens med Tottenham om ett korttidskontrakt över resten av säsongen.

Kroaten tränade senast Juventus, där han fick sparken efter en svag start på årets säsong. Han har tidigare tränat klubbar som Lazio, Marseille och Udinese.

Under sin spelarkarriär gjorde Tudor 110 matcher för Juventus, samt 55 landskamper för Kroatien.