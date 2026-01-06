Uppgifter: Incheon United vill ha Loeper

Efter avskedet från Helsingborgs IF kan Wilhelm Loeper göra ett utlandsäventyr.

Enligt Sportbladet finns ett konkret intresse från Incheon United i Sydkorea.



Wilhelm Loeper står utan klubb efter att nyligen ha lämnat Helsingborgs IF när hans kontrakt löpte ut. Nu kan nästa steg i karriären bli spel i Asien.

Enligt Sportbladet vill Incheon United värva den 27-årige mittfältaren och ambitionen är att slutföra en övergång inom kort. Loeper ska enligt samma tidning även ha erbjudanden från andra utländska klubbar, men i nuläget uppges Incheon United vara det mest aktuella alternativet.

Under sina fem säsonger i Helsingborgs IF blev Loeper en viktig pjäs i laget. Totalt noterades han för 27 mål och 20 assist på 140 tävlingsmatcher i klubben.