Uppgifter: Ingår inte i Uniteds planer – nu lär han lämna

Tyrell Malacia ingår inte i Manchester Uniteds planer.

Nu uppges vänsterbacken lämna.

Detta enligt silly-experten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Tyrell Malacia anslöt till Manchester United från Feyenoord 2022. Väl i ”The Red Devils” har det inte gått som han hade hoppats. En knäskada har satt stopp för spel och i början av året lånades han ut till PSV fram till sommaren.

Nu är Malacia tillbaka i United men enligt silly-journalisten Nicolo Schira ingår han inte i tränare Ruben Amorim planer. 26-åringen uppges vara ”redo att lämna”.

Malacia står noterad för totalt 47 framträdanden i Manchester United.