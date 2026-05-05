Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Inter köper loss Akanji från City

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Efter en lyckad låneperiod ser Inter ut att behålla Manuel Akanji.
Enligt uppgifter är en permanent affär redan i hamn.

Foto: Bildbyrån


Inter verkar ha bestämt sig för att satsa vidare på Manuel Akanji. Den schweiziske mittbacken, som varit utlånad från Manchester City, uppges nu bli kvar i Milano på permanent basis.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano landar övergångssumman på omkring 15 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 160 miljoner kronor.

Akanji har deltagit i samtliga matcher under säsongen och bidragit till att laget kunde säkra ligatiteln i Serie A.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt