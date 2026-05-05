Uppgifter: Inter köper loss Akanji från City

Efter en lyckad låneperiod ser Inter ut att behålla Manuel Akanji.

Enligt uppgifter är en permanent affär redan i hamn.

Inter verkar ha bestämt sig för att satsa vidare på Manuel Akanji. Den schweiziske mittbacken, som varit utlånad från Manchester City, uppges nu bli kvar i Milano på permanent basis.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano landar övergångssumman på omkring 15 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 160 miljoner kronor.

Akanji har deltagit i samtliga matcher under säsongen och bidragit till att laget kunde säkra ligatiteln i Serie A.