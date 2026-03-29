Uppgifter: Inter Miami i samtal med Casemiro

Casemiro kommer lämna Manchester United i sommar när hans kontrakt löper ut.

Nu uppges Inter Miami ha lagt fram ett konkret erbjudande på mittfältaren.

Foto: Bildbyrån



Den brasilianske mittfältaren Casemiro har tidigare meddelat att han kommer lämna Manchester United när hans kontrakt löper ut efter säsongen.

Under den senaste tiden har han kopplats ihop med flera klubbar, däribland Inter Miami och Los Angeles Galaxy.



Nu rapporterar transferexperten Fabrizio Romano att Inter Miami har tagit nästa steg genom att inleda samtal med spelarens representanter och dessutom lagt ett första erbjudande.

Enligt uppgifterna är 34-åringen positiv till en flytt till MLS-klubben, men affären avgörs till stor del av de ekonomiska villkoren. Samtidigt sägs han ha intresse från både europeiska klubbar och lag i Saudiarabien.

Under sin tid i United har Casemiro stått för 24 mål och 14 assist på 155 matcher.