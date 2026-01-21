Uppgifter: Iqbal nobbar Idrottsgalan – i protest mot Mjällby

Under onsdagskvällen anordnas Idrottsgalan i Stockholm.

Då har SM-guldvinnande Mjällby AIF rest upp till huvudstaden.

Det har dock inte mittbacken Abdullah Iqbal gjort – då han bojkottar galan i protest mot sin egen klubb.

Efter en sensationellt bra säsong som renderade i SM-guld och allsvenskt poängrekord har Mjällby AIF rest till Stockholm för att närvara på Idrottsgalan under onsdagskvällen.

På plats finns stora delar av den trupp som är nominerade till årets lag samt Jerringpriset för år 2025.

En spelare som inte är på plats för att fira och minnas fjolåret är mittbacken Abdullah Iqbal, 23. Enligt Sportbladets uppgifter rör det sig om en bojkott i protest mot laget från Listerlandet.

Det ska i sin tur bero på att Mjällby har avvisat bud på den pakistanska landslagsmannen, vilket gjort spelaren frustrerad då han själv vill lämna.

Vidare ska även MLS-klubben Columbus Crew, där Henrik Rydström är ny tränare, ha lämnat ett konkret bud till Maif för Iqbal. Däremot ska de svenska mästarna vägra att förhandla med Columbus, vilket har gjort Iqbal mycket upprörd.

Under fjolårssäsongen spelade Abdullah Iqbal 24 matcher för Blekinge-laget.