Alexander Isak är portad från Newcastles träningar, enligt Sky Sports.

Enligt engelska uppgifter ska det inte vara ett problem för svensken som uppges ”mer än nöjd” över beslutet.

Isak ska betrakta karriären i Newcastle som slut.

Video Alexander Isaks alla mål 2024/25

Det var i går, onsdag, som de första uppgifterna kom om att Newcastle-stjärnan Alexander Isak, 25, inte befunnit sig på lagets träning under onsdagen. Den svenske anfallaren ska inte heller ha medverkat på Newcastles familjeevenemang senare under onsdagseftermiddagen, och enligt Sky Sports ska 25-åringen blivit portad från lagets träningar och får i stället fortsätta att träna på egen hand.

Konflikten har sitt ursprung i Isaks vilja att lämna Newcastle, och tidigare i somras medverkade han inte på lagets försäsongsläger utan befann sig i Spanien och tränade med hans tidigare klubb Real Sociedad. Enligt tidigare uppgifter har Newcastle nekat ett miljardbud från Liverpool, som uppges vara redo att lägga ett nytt bud så fort ”The Magpies” värvat en ersättare.

Enligt den engelska sajten TBR Football ska Newcastles beslut att porta Isak från lagets träningar inte vara ett problem för svensken, som sägs vara ”mer än nöjd” över beslutet. Stjärnanfallaren uppges se sin framtid borta från den nordengelska klubben och anser att hans karriär i Newcastle är över, enligt TBR Football.

Samtidigt är Newcastle på jakt efter en ersättare till Isak efter att affären med RB Leipzigs Benjamin Sesko ser ut att ha gått i stöpet. Chelseas Nicolas Jackson och Aston Villas Ollie Watkins uppges vara alternativ på ”nia”-positionen.