Uppgifter: Italiensk storklubb kan ta Sergio Ramos

Sergio Ramos väntas lämna mexikanska Monterrey vid årsskiftet.

Mittbacken sägs vilja flytta tillbaka till Europa.

Enligt uppgifter kan det bli en flytt till Italien och till Juventus.

Foto: Bildbyrån

Sergio Ramos sitter på ett utgående kontrakt med mexikanska Monterrey och det har nyligen rapporterats att den spanske mittbacken kommer att lämna i samband med att kontraktet löper ut. Ramos sägs vilja flytta tillbaka till Europa, dels på grund av familjeskäl, men också för att han drömmer om att representera Spanien i nästa sommars VM.

Ifall det nu blir så att det blir en flytt till Europa för Ramos så kan det komma att bli till Italien. Juventus uppges nämligen överväga att ta honom, detta rapporterar spanska Fichajes.

Enligt uppgifterna så ska Juventus överväga Ramos då man ser honom som en spelare som kan gå in och göra försvaret bättre på en gång, samt bidra med rutin.