Uppgifter: Italiensk storklubb ute efter Timber

Juventus ser ut att vilja stärka upp sitt mittfält.

Detta då man har riktat in sig på Quinten Timber från Feyenoord.

Det uppger Tuttosport.

Foto: Bildbyrån

Sedan sommaren 2022 har Quinten Timber, som är bror till Arsenals Jurriën Timber, spelat för nederländska Feyenoord.

Där har mittfältaren 123 matcher i vilka det har blivit 21 mål och 16 assist.

Nu kan dock kapitlet i Nederländerna vara över, om man lyssnar till italienska Tuttosport.

De skriver nämligen att Juventus visar intresse för Timber samt att han anses vara ett prisvärt alternativ. Detta då han sitter på ett avtal som löper ut under sommaren och därför bör gå att köpas loss för en rimlig summa.

Under årets säsong av Eredivisie har Quinten Timber gjort fyra mål och tre assist på 22 matcher.