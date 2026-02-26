Uppgifter: Italienska storklubbar jagar Arsenal-anfallaren

Gabriel Jesus framtid i Arsenal är osäker.

Ifall det blir en flytt i sommar kan den mycket väl bli till Italien.

Såväl AC Milan som Juventus sägs vilja ha anfallaren.

Foto: Bildbyrån

Gabriel Jesus går en oviss framtid till mötes.

Den brasilianske anfallaren har, mycket på grund av skador, haft svårt att ta en ordinarie plats i Arsenal och Fichajes rapporterar nu att anfallaren är på jakt efter ett projekt där han väntas vara central i lagbygget. Ett sådant ser han ut att kunna hitta i Italien.

AC Milan har tidigare rapporterats vilja ha honom och Milanoklubben ska alltjämt vara intresserade, det är man dock inte ensamma om.

Enligt Fichajes, som hänvisar till italiensk och brittisk media, så ska även Juventus vara ut efter den brasilianske anfallaren.

28-åringen som har kontrakt med Arsenal fram till sommaren 2028 står den här säsongen noterad för två mål på elva matcher i Premier League.