Uppgifter: Milan vill värva från Arsenal i sommar

Gabriel Jesus har haft det motigt med skador i Arsenal.

Nu kommer uppgifter om att Milan vill värva brassen i sommar.

Foto: Bildbyrån

Efter spel i Manchester City 2017-2022 har Gabriel Jesus senaste säsongerna huserat i Arsenal.

Brasseanfallarens skadebekymmer har dock varit stora och nu ser en flytt aktuell ut till sommaren, detta då Milan enligt Tuttosport ska vara intresserade av en affär.

Redan under januarifönstret ska Milanoklubben ha varit sugna på en transfer kring Jesus enligt samma källa – och intresset ska inte ha svalnat.

I Arsenal har det blivit 112 matcher och 30 mål för Jesus som sedan 2016 svarat för 19 mål på 64 A-landskamper för Brasilien.