Jamie Vardy har lämnat Leicester.

Nu vill den förre skyttekungen till skotska Celtic.

Det rapporterar The Sun.

500 matcher och 200 mål blev det för Jamie Vardy under sin tid i Leicester City. I somras stod det klart att anfallaren lämnar klubben – och sedan dess har han varit klubblös.

Nu rapporterar den brittiska tabloiden The Sun att Vardy vill göra en flytt till den skotska giganten Celtic.

Enligt The Sun vill Celtic-tränaren Brendan Rodgers värva sin förre spjutspets. Samtidigt uppges det finnas intresse från klubbar som West Ham, Brentford och Wrexham.

Förra säsongen gjorde Jamie Vardy nio mål och fyra assist på 35 matcher i Premier League.