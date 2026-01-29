Uppgifter: Jättebud på Yasin Ayari nobbat

Nottingham Forest uppges jaga Yasin Ayari, 22.

Ett bud på 245 miljoner kronor ska ha lagts på svensken.

Pengar som i sin tur nobbats av Brighton, enligt BBC-journalisten Sami Mokbel.

Foto: Alamy

Yasin Ayari har tagit en given plats i Brightons trupp. Nu vill Nottingham Forest värva den svenska mittfältaren. Det rapporterar BBC-journalisten Sami Mokbel.

Enligt Mokbel har Nottingham Forest lagt ett bud på 20 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 245 miljoner kronor, på Ayari.

Mokbel skriver vidare att Brighton ska ha nobbat budet från Forest, som i sin tur väntas göra ett nytt försök innan transferfönstret stänger den 2 februari.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att Brighton kräver omkring 400 miljoner kronor för att släppa Ayari.

Yasin Ayari anslöt till Brighton från AIK 2023. 22-åringen noteras för fyra mål och ett framspel på 22 matcher den här säsongen.