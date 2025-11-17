Uppgifter: Jeremejeff blir Bosman – väntas lämna storklubben

Alexander Jeremejeff ser ut att bli tillgänglig på marknaden.

Hans kontrakt med Panathinaikos är utgående och det uppges inte förlängas.

Foto: Bildbyrån

Alexander Jeremejeff gjorde stor succé och vann skytteligan när BK Häcken vann SM-guld 2023.

Anfallaren flyttade sedan till Grekland och den grekiska storklubben Panathinaikos, men hans tid i den grönvita klubben ser nu ut att lida mot sitt slut.

32-åringens kontrakt med klubben går ut vid årsskiftet och grekiska Gazetta rapporterar nu att han kommer att lämna klubben i samband med detta.

Således så ser den ex-allsvenske skyttekungen ut att bli tillgänglig som Bosman i vinter.

Ifall det blir en comeback till allsvenskan återstår att se. I somras gjordes han aktuell för Djurgården och Fotbollskanalen har även haft uppgifter om att Malmö FF ska vara intresserade. Samtidigt har det även rapporterats om belgiskt och nederländskt intresse för anfallaren.