Foto: Alamy

Uppgifter: Jesper Karlström förlänger med Udinese

Jesper Karlström blir kvar i Udinese.
Svensken närmar sig en förlängning, enligt journalisten Nicolo Schira.

Jesper Karlström, 30, har utsetts till kapten i italienska Udinese. Den svenske mittfältaren sitter på ett kontrakt som löper ut i sommar.

Nu rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira att Karlström stannar i Udinese. Schira uppger att Serie A-klubben planerar en förlängning med 30-åringen.

Jesper Karlström anslöt till Udinese från Lech Poznan och dessförinnan Djurgårdens IF.

