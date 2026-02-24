Uppgifter: Jesper Karlström förlänger med Udinese
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Jesper Karlström blir kvar i Udinese.
Svensken närmar sig en förlängning, enligt journalisten Nicolo Schira.
Jesper Karlström, 30, har utsetts till kapten i italienska Udinese. Den svenske mittfältaren sitter på ett kontrakt som löper ut i sommar.
Nu rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira att Karlström stannar i Udinese. Schira uppger att Serie A-klubben planerar en förlängning med 30-åringen.
Jesper Karlström anslöt till Udinese från Lech Poznan och dessförinnan Djurgårdens IF.
Den här artikeln handlar om: