Uppgifter: Jimmy Thelin sparkas – aktuell för AIK

Jimmy Thelin uppges enligt Fotbollskanalen få sparken av Aberdeen.

Enligt Sportbladet uppges AIK ha hört sig för med tränaren.

Foto: Bildbyrån

Aberdeen går tungt och är inne i en rejäl formsvacka.

Denna dystra trend ser nu ut att kosta Jimmy Thelin jobbet, Fotbollskanalen rapporterar i dag att tränaren kommer att sparks.

I samband med detta kommer uppgifter om att han kan vända hem till Sverige, Thelin är nämligen aktuell för AIK enligt Sportbladet.

AIK har som bekant sparkat Mikkjal Thomassen denna söndag och enligt tidningen är han högt upp på AIK:s lista.

Solnaklubben ska enligt uppgifterna ha hört sig för kring Thelin redan i november, hur den förre Elfsborgs-tränaren ställer sig till att ta över Gnaget framkommer dock inte av uppgifterna.