Uppgifter: John Stones drar till sig intresse från Tyskland

Till sommaren löper John Stones kontrakt med Manchester City ut.

Då sägs Bayern München visa intresse för en potentiell värvning.

Det rapporterar Caught Offside.

Foto: Bildbyrån

Sedan sommaren 2016 har John Stones, 31, spelat för Manchester City då han lämnade Everton. Sedan dess har den engelska landslagsspelaren noterats för hela 290 matcher med storklubben i vilka mittbacken har gjort 19 mål och 9 assist.

Till sommaren löper Stones kontrakt ut efter tio år i klubben. Nu tyder mycket på att han kommer att tacka för sig i samband med det.

Enligt Caught Offside ser det ut som att 31-åringen kommer att genomföra en flytt som bosman. En sådan kan tänkas bli till Tyskland och Bundesliga.

Detta då Bayern München uppges visa intresse för en eventuell värvning av City-spelaren under sommaren.

Den tyska storklubben leder Bundesliga med sex poäng ner till Borussia Dortmund.