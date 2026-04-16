Uppgifter: José Mourinho aktuell för Newcastle
José Mourinho kan göra comeback som tränare i Premier League.
Enligt Talksport är nämligen portugisen aktuell för att ta över Newcastle.
Detta i det fall att man går skilda vägar med Eddie Howe.
Efter att ha lämnat Tottenham under våren 2021 har José Mourinho tränat klubbar som Roma, Fenerbahce och Benfica.
Nu uppges dock den 63-årige portugisen vara aktuell för en återkomst till England och Premier League. Lyssnar man till uppgifter från Talksport ser ledningen i Newcastle Mourinho som en genuin kandidat att ta över klubben i det fall att man väljer att gå skilda vägar med den nuvarande tränaren Eddie Howe.
Utöver Mourinho sägs även Roberto Mancini kunna bli aktuell för jobbet i ”The Magpies”.
Sedan José Mourinho tog över Benfica, där Samuel Dahl håller till, har hans lag inte förlorat en enda ligamatch. Tidigare i sin karriär har portugisen tränat klubbar som Chelsea, två gånger, Manchester United och nämnda Spurs.
