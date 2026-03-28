Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Jürgen Klopp har identifierat Salah-ersättare

Nilo Ek
Mohamed Salah lämnar Liverpool efter säsongen.
Den förre tränaren Jürgen Klopp vill att Yan Diomande ersätter egyptiern.
Det rapporterar The Sun.

Tidigare i veckan kom beskedet att Mohamed Salah och Liverpool går skilda vägar efter säsongen, trots att avtalet sträcker sig till 2027.

The Sun skriver att Liverpool väntas göra två värvningar i sommar för att ersätta Salah. Samtidigt uppger tidningen att den förre Liverpool-tränaren Jürgen Klopp har hittat en perfekt ersättare till yttern. Detta i form av RB Leipzigs Yan Diomande.

19-åringen är eftertraktad och följs av klubbar som Arsenal, Manchester United och Tottenham.

Enligt uppgift kräver Leipzig runt 87 miljoner pund, motsvarande drygt en miljard kronor, för Diomande.

Leipzig-stjärnan noteras för tio mål och sju framspel i Bundesliga den här säsongen.

Jürgen Klopp jobbar för närvarande som global fotbollschef för Red Bull-koncernen som, bland annat, äger RB Leipzig.

