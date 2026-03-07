Uppgifter: Juventus följer Brentford-försvarare

Juventus vill värva en högerback.

Den italienska klubben spanar på Brentfords Michael Kayode.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Emil Holm sitter på ett kontrakt med Juventus till sommaren. Nu har den italienska klubben börjat spana på nya högerbackar till framtiden.

Enligt silly-journalisten Nicolo Schira har Juventus tittat på Brentfords Michael Kayode. 21-åringen ska ha scoutats av Juventus i de senaste två matcherna.

Kayode har gjort 34 framträdanden i Brentford den här säsongen. Kontraktet sträcker sig till 2030.