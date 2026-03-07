Uppgifter: Juventus följer Brentford-försvarare
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Juventus vill värva en högerback.
Den italienska klubben spanar på Brentfords Michael Kayode.
Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.
Emil Holm sitter på ett kontrakt med Juventus till sommaren. Nu har den italienska klubben börjat spana på nya högerbackar till framtiden.
Enligt silly-journalisten Nicolo Schira har Juventus tittat på Brentfords Michael Kayode. 21-åringen ska ha scoutats av Juventus i de senaste två matcherna.
Kayode har gjort 34 framträdanden i Brentford den här säsongen. Kontraktet sträcker sig till 2030.
Den här artikeln handlar om: