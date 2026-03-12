Uppgifter: Juventus intresserade av Martínez

Juventus letar efter en ny målvakt inför nästa säsong.

Nu pekas Emiliano Martínez från Aston Villa ut som en kandidat.

En affär sägs även kunna inkludera mittfältaren Douglas Luiz, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån



Både Juventus och Milan uppges vara på jakt efter en ny förstamålvakt inför sommarens transferfönster.

Nu rapporterar Tuttosport att Emiliano Martínez är ett namn på Juventus lista över möjliga ersättare till Michele Di Gregorio, som inte anses ha levt upp till förväntningarna den här säsongen.

Den argentinske landslagsmålvakten har kontrakt med Aston Villa till sommaren 2029. Samtidigt uppges klubben vara öppen för en försäljning på grund av ekonomiska restriktioner.

Martínez tjänar enligt uppgifterna omkring fem miljoner euro per säsong (cirka 53 miljoner kronor) och ska vid en eventuell flytt begära ett treårskontrakt.

Samtidigt kan förhandlingar mellan klubbarna även komma att handla om Douglas Luiz. Den brasilianske mittfältaren lånades ut till Aston Villa i januari, där klubben har en köpoption på cirka 25 miljoner euro (ungefär 266 miljoner kronor).

En möjlig bytesaffär mellan klubbarna ska därför inte uteslutas, enligt tidningens uppgifter.