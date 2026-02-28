Uppgifter: Juventus kan köpa loss Holm

Emil Holm är utlånad till Juventus.

Chansen finns att han köps loss av den italienska jätten.

Detta enligt tidningen Tuttosport.

Foto: Alamy

Under januarifönstrets sista dag lånades Emil Holm ut av Bologna. Nästa klubbadress blev Juventus. Avtalet med ”Den gamla damen” sträcker sig över resten av säsongen. I kontraktet finns även en utköspklausul på 15 miljoner euro (närmare 160 miljoner kronor).

Enligt tidningen Tuttosport kommer Juventus att justera en hel del i truppen sommar och en av frågorna är hur man gör med Holm. Svenskens avtal löper ut när säsongen ör över men enligt Tuttosport kan klubben aktivera utköpsklausul.

Samtidigt uppstår då frågan kring Joao Mario som kommer tillbaka på lån. Mario och Holm spelar på samma position.

Emil Holm ådrog sig en skada för knappt två veckor sedan och har noterats för två framträdanden i Juventus.