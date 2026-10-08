Uppgifter: Juventus köper loss Vicario

Guglielmo Vicario plockades in på lån från Tottenham till Juventus.

Efter en stark start i Turin vill storklubben nu köpa loss den 30-årige målvakten.

Prislappen uppges landa på totalt 10 miljoner euro.

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Inför säsongen stod det klart att Juventus gick miste om den dåvarande Aston Villa-målvakten Emiliano Martínez. Lösningen blev istället ett lån av Guglielmo Vicario från Tottenham, där en köpoption bakades in i avtalet.

Starten i Serie A har varit stark för 30-åringen och enligt transferexperten Nicolo Schira är Juventus så pass nöjda med italienarens prestationer att de redan nu vill aktivera köpoptionen och göra affären permanent.

Prislappen för övergången uppges landa på 8 miljoner euro, motsvarande cirka 90 miljoner kronor i fast övergångssumma, plus ytterligare 2 miljoner euro i bonusar. Om klubbarna kommer överens uppges Juventus vara beredda att erbjuda målvakten ett kontrakt som sträcker sig ända till 2030.

Satsningen visar på stort förtroende för Vicario, som efter en skadeförföljd vår i Tottenham nu klivit fram som en av de absolut viktigaste pusselbitarna i storklubbens lagbygge.