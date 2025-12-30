Uppgifter: Juventus och Atletico Madrid intresserade av Neves

Mittfältaren Rúben Neves, 28, är het på transfermarknaden inför januarifönstret.

Juventus och Atletico Madrid visar intresse samtidigt som Al-Hilal lägger fram ett nytt kontraktserbjudande.

Foto: Bildbyrån



Rúben Neves, som tidigare spelade i Wolverhampton och FC Porto, går mot slutet av sitt kontrakt med Al-Hilal. Den 28-årige mittfältaren är aktuell för Juventus och Atletico Madrid, enligt talkSPORT.

Al-Hilal har dock erbjudit ett nytt tvåårskontrakt med förbättrad lön, men Neves har ännu inte svarat. Klubben ska vara redo att sälja för runt 15 miljoner pund, motsvarande cirka 185 miljoner kronor.

Denna säsong har han stått för sex mål och tre assist på 22 matcher.

Neves har totalt gjort 15 mål på 144 matcher för Al-Hilal och spelat 63 landskamper för Portugal.