Uppgifter: Juventus tvingas köpa Loïs Openda

Loïs Openda, 26, är utlånad till Juventus.

Nu tvingas den italienska klubben att köpa honom, enligt transferjournalisten Fabrizio Romano.

Loïs Openda är utlånad till Juventus från RB Leipzig.

I avtalet finns en köpoption som blir obligatorisk om vissa villkor uppfylls – något som nu har skett, enligt Fabrizio Romano.

Det innebär att Juventus tvingas betala totalt 46 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 500 miljoner krono, inklusive låneavgift och övergångssumma, till RB Leipzig.

Samtidigt uppges klubben inte vilja behålla den 26-årige anfallaren. Openda har på sistone fått begränsat med speltid och mestadels varit bänkad. Enligt Romano planerar Juventus därför att försöka göra sig av med belgaren redan i sommar, antingen via en ny utlåning eller en permanent försäljning.

Totalt har Openda gjort två mål på 33 matcher i Juventus-tröjan.