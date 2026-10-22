Uppgifter: Juventus vill ersätta Bremer med Milan-backen

Gleison Bremer kan lämna Juventus i januari.

Enligt uppgifter har klubben redan en ersättare i tankarna.

Fikayo Tomori kan bli ett billigt alternativ.

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Juventus har en stor fråga att lösa inför vinterfönstret. Enligt tidigare uppgifter har Gleison Bremer ått intresse från Bayer Leverkusen, och efter brasilianarens kritik efter 0-3 förlusten mot Lazio är han inte osäljbar i ”Den gamla damen”.

Juventus ekonomi är ansträngd, och klubben måste dra ner på kostnaderna enligt sin uppgörelse med Uefa. Bremer uppges tjäna omkring fem miljoner euro netto per år och är en av lagets tre dyraste spelare. Den som vill värva honom måste dock betala betydligt mer än de 35 miljoner euro som det spekuleras om i Tyskland.

Om Bremer säljs behöver Juventus en ny mittback. Enligt Gazzetta dello Sport står AC Milans Fikayo Tomori högst upp på Frederic Massaras lista.

Massara har uppskattat engelsmannen ända sedan han var med och vann ligan med Milan. Tomoris kontrakt går ut i juni 2027, och han var inte med i Milans trupp i somras. Det betyder att han kan bli billig, och då har Juventus mer pengar kvar att lägga på en ny anfallare.