Uppgifter: Kacaniklic får roll i Hammarby

Alexander Kacaniklic återvänder till Hammarby.

Enligt uppgifter från Sportbladet får han en roll i klubben.

Foto: Bildbyrån

Förra året slutade Alexander Kacaniklic med fotboll. Nu kan han istället få en roll i Hammarby.

Kacaniklic kom till Hammarby 2019 och gjorde två säsonger i klubben men gav sig senare ut på nya äventyr. Nu kommer Sportbladet med uppgifter om att 34-åringen återvänder till Hammarby. Det ska röra sig om en roll i HTFF:s lederstab.

Uppgifterna säger även att hans roll blir officiell inom kommande veckan.