Uppgifter: Kalley nära portugisisk klubb

Yahya Kalley, 24, har lämnat IFK Norrköping.

Nu uppger Sportbladet att vänsterbacken är nära Estrela De Amadora i Portugal.

Parterna är överens och spelaren läkarundersöks inom kort, enligt uppgifterna.

Foto: Bildbyrån

Kontraktet gick ut till årsskiftet och det blev ingen förlängning med IFK Norrköping för den 24-åriga vänsterbacken Yahya Kalley. Sedan dess har spelaren varit utan klubb, men nu sägs det vara nära med en ny adress.

Enligt Sportbladet är Yahya Kalley överens med den portugisiska högstaligaklubben Estrela De Amadora. 24-åringen väntas, enligt uppgifterna, resa till Portugal för att genomgå den obligatoriska läkarundersökningen inom kort.

I Estrela De Amadora skulle han återförenas med den tidigare IFK Norrköping-spelaren Kevin Höög Jansson, som anslöt till den portugisiska klubben tidigare i vintras.