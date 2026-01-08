Uppgifter: Kalmar FF värvar vänsterback från Beyond Limits

Kalmar FF uppges ha vunnit dragkampen om en nigeriansk talang.

Detta i form av Sodiq Lawal från Beyond Limits.

Det rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Nästa säsong kommer Kalmar FF att spela i allsvenskan igen efter att ha studsat tillbaka från superettan i fjol.

Då kommer man att ha förstärkt sitt försvar med en nigeriansk talang, om man får tro Sportbladet.

De skriver nämligen att föreningen från Småland har kommit överens med Beyond Limits om en övergång gällande vänsterbacken Sodiq Lawal.

Lawal fyller 18 år nästa vecka och ser ut att presenteras av KFF under den närmaste tiden. Enligt uppgifterna ska också Kalmar ha vunnit dragkampen om talangen mot klubbar som Rapid Wien samt andra skandinaviska klubbar.