Uppgifter: Kalulu jagas av Liverpool och United

Pierre Kalulu har imponerat i Juventus den här säsongen.

Nu uppges både Liverpool och Manchester United följa den franske försvararen.

Foto: Bildbyrån

Pierre Kalulu har varit en viktig spelare för Juventus och varit ordinarie under både Igor Tudor och Luciano Spalletti.

25-åringen har använts på flera positioner i backlinjen och har den här säsongen stått för två mål och sex assist på 38 matcher.

Enligt La Gazzetta dello Sport följs han nu av både Liverpool och Manchester United inför sommarens transferfönster.

Kalulu förlängde dock sitt kontrakt med Juventus så sent som i juli förra året. Avtalet sträcker sig till 2029.