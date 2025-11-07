Uppgifter: Kandidaterna att ta över Celtic

Celtic står utan tränare efter att Brendan Rodgers lämnat.

Den skotska jätten uppges ha minst åtta namn som kan ta över.

Det rapporterar skotska The Sun.

Foto: Bildbyrån

Brendan Rodgers lämnade Celtic efter att ha tagit laget till två raka ligasegrar. Klubben har under en längre tid fått stå ut med kritik från supportrarna i samband med misslyckade transferfönster och ägandeskapet.

Samtidigt som Martin O’Neill har tagit över Celtic som interim har det varit en kräftgång från Glasgowklubben. De kommer senast från en 3–1-förlust mot danska Midtjylland.

Skotska The Sun rapporterar att det finns åtta namn som kan ta över Celtic. Några av namnen är UNAM Pumas tränare Efrain Juarez, Ipswich Towns Kieran McKenna, Bodø/Glimts Kjetil Knutsen och Colombus Crews Wilfired Nancy.

Celtic ligger på en andraplats i skotska ligan och har nio poäng upp till Hearts.