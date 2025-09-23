Uppgifter: Kane har ”hemlig” klausul – kan lämna Bayern billigt

Harry Kane har gjort stor succé i Bayern Munchen sedan flytten till Tyskland.

Nästa sommar kan han dock komma att lämna den tyska storklubben rätt billigt.

En ”hemlig” klausul uppges finnas, men för att den ska aktiveras måste Kane själv vilja det.

Foto: Bildbyrån

Harry Kanes flytt till Bayern München har blivit en riktig succé för den engelska anfallaren.

Han har fortsatt att ösa in mål i den tyska storklubben och förra säsongen så vann han sin första titel då Bayern tog hem Bundesliga.

Trots denna succé så kan Kane komma att lämna den tyska storklubben nästa sommar och i sådana fall för en rätt så billig peng.

Tyska Bild rapporterar nämligen om att Kane har en ”hemlig” klausul i sitt kontrakt som gör att han kan lämna för endast 56,7 miljoner pund nästa sommar (716 miljoner kronor).

Dock är det inte bara för en klubb att aktivera klausulen.

För att denna summa ska gälla krävs det att Kane, innan vinterfönstret stänger, meddelar att han vill lämna den tyska storklubben.

Troligt med Premier League-comeback – ifall anfallaren vill flytta

Huruvida denna klausul kommer att gälla bestäms alltså av Kane själv.

Blir det så att han meddelar att han vill lämna är det inte otänkbart att det blir en comeback i Premier League.

Redan i somras ryktades det att anfallaren vill flytta tillbaka till England nästa sommar, efter VM-slutspelet i USA, Kanada och Mexiko.