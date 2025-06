Uppgifter: Kanté kan göra flytt – inför klubblags-VM

N’Golo Kanté kan vara på väg att byta klubb i Saudiarabien.

I varje fall temporärt.

Al-Hilal vill nämligen låna in mittfältaren från Al-Ittihad över klubblags-VM.

N’Golo Kanté lämnade Chelsea för Al-Ittihad sommaren 2023 och mittfältaren har kontrakt med den saudiarabiska klubben över säsongen 2026.

Nu kan ett temporärt klubbyte vara på gång för fransmannen.

The Athletic uppger nämligen nu att Al-Hilal vill låna in mittfältaren under klubblags-VM som drar igång till helgen.

Al-Ittihad är inte med och spelar klubblags-VM, därav att möjligheten till denna uppgörelse finns.