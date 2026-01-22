Uppgifter: Karlsson klar för Utrecht – bryter i Skottland

Jesper Karlsson har gjort sitt i Aberdeen.

Enligt Fotbollskanalen bryter svensken sitt kontrakt.

Han uppges samtidigt vara klar för ett lån till Utrecht.

Foto: Bildbyrån

27-åriga Jesper Karlsson lämnade Italien och Bologna för ett lån till skotska Aberdeen i början på september i fjol. Där återförenades han med den tidigare Elfsborg-tränaren Jimmy Thelin.

Fem månader senare har Thelin fått sparken, och nu uppges även Karlsson lämna den skotska klubben.

Enligt Fotbollskanalen kommer Jesper Karlsson att bryta avtalet med Aberdeen i förtid. Men i stället för att vända tillbaka till Bologna uppges den svenska yttern vara klar för ett nytt lån, denna gång till Nederländerna och Utrecht. Sajten uppger att lånet gäller över resten av säsongen, fram till sommaren 2026.

Jesper Karlssons kontrakt med italienska Bologna gäller fram till sommaren 2028.