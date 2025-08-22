Uppgifter: Karlsson på väg bort – flera klubbar intresserade

Jesper Karlsson, 27, har haft svårt att få fart på karriären i Bologna.

Efter begränsad speltid och en utlåning till Lecce förra säsongen pekar nu allt mer på en ny flytt för svensken där flera klubbar visar starkt intresse.



Enligt den Bologna-baserade tidningen Il Resto di Carlino finns ett starkt intresse från flera klubbar. Bland de aktuella nämns Torino, Udinese, Real Betis och även turkiska alternativ. Karlsson har tidigare placerats i rykten kring Genoa, Sassuolo och återigen Udinese och Betis.

Sedan övergången från nederländska AZ sommaren 2023 har Karlsson noterats för ett mål på 15 matcher i Bologna-tröjan.