Uppgifter: Kasper Høgh kan gå till Norwich

Kasper Høgh, 25, kan lämna Norge.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano kan 25-åringen lämna för England.

Foto: Bildbyrån

Kasper Høgh anslöt till Bodø/Glimt i januari 2024. Efter två år i klubben kan anfallaren lämna för nya äventyr.

Enligt Fabrizio Romano har Championship-klubben Norwich ha lagt bud på 25-åringen. Den engelska klubben kan tänka sig att ge Bodø/Glimt 8 miljoner euro (vilket motsvarar 84 miljoner kronor) enligt uppgifterna.

Uppgifterna säger även att förhandlingar mellan klubbarna pågår.

Kapser Høgh har kontrakt med Bodø/Glimt som sträcker sig över 2029.