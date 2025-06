Uppgifter: Kim Min-jae öppen för flytt till Al-Nassr

Han var spelaren som tog Neapel med storm och flyttade till Bayern München.

Där har han nyligen vunnit Bundesliga – men kan nu lämna Tyskland.

Enligt Foot Mercato är Sydkoreanen öppen för en flytt till saudiska Al-Nassr.



Det var sommaren 2022 som Kim Min-jae, 28, lämnade Fenerbahce för spel i Napoli.



Där var han med och lyfte Serie A-titeln under sin första säsong samtidigt som han vann priset som årets försvarare i serien.



Efter Scudetton 2023 valde mittbacken att flytta till Bayern München där han för några veckor sedan var med och lyfte Bundesliga-pokalen.



Nu kan han vara föremål för en ny flytt. Enligt franska Foot Mercato är Al-Nassr intresserade av mittbacken som i sin tur sägs vara öppen för en flytt till Saudiarabien. Det är i sin tur en flytt som, enligt sajten, skulle kunna vara en vändpunkt i Sydkoreanens karriär.



I Bayern München har Kim Min-jae kontrakt till och med sommaren 2028 och har totalt spelat 79 matcher för den tyska storklubben.

🚨EXCL: 🔴🇰🇷 #Bundesliga |

❗️Understand Al-Nassr are pushing to sign Kim Min-jae from Bayern. Told Saudi club are insisting in the last few days and they try to reach an agreement with player camp

➡️ The South Korean center back is keen on the movehttps://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/Qpar122TWM

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 11, 2025