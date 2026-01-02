Uppgifter: Kjetil Knutsen kan ta över Ligue 1-klubb

Strasbourg-tränaren uppges ta över Chelsea.

Nu letar den franska klubben efter en ersättare.

Ett namn är Bodø/Glimts succétränare Kjetil Knutsen, enligt L’Equipe.

Foto: Bildbyrån

Året 2026 inleddes med att Chelsea bekräftat att tränaren Enzo Maresca lämnar. Nu uppges Strasbourgs tränare Liam Rosenoir ta över Londonklubben.

Det innebär i sin tur att den franska klubben har börjat titta på potentiella tränare. Enligt den franska tidningen L’Equipe har Strasbourg identifierat ett flertalet kandidater.

En av dem ska vara Bodø/Glimts succétränare Kjetil Knutsen. Norrmannen har tagit klubben till fyra ligatitlar i Norge och utmanat flera storlag i Europa.

Ytterligare namn som pekas ut är Chelseas U21-tränare Calum McFarlane, Minnesotas tränare Eric Ramsay och Cardiffs Brian Barry-Murphy.