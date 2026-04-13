Uppgifter: Klubbar måste agera snabbt för att värva Tonali

Sandro Tonali hör hemma i Newcastle men har länge ryktats bort från klubben.

Nu måste intresserade klubbar agera snabbt, enligt The Paper.

Newcastles Sandro Tonali omges av flyttrykten och har kopplats både till en övergång inom Premier League och en återkomst till Italien.

I England sägs Arsenal, Manchester City och Manchester United visa intresse för mittfältaren.

Enligt The i Paper måste intresserade klubbar agera snabbt om de vill värva Tonali i sommar. Newcastle uppges, vid en eventuell försäljning, vilja få affären i hamn tidigt – för att undvika en utdragen transfersaga likt den kring Alexander Isak förra sommaren.

Samtidigt rapporteras klubben kräva omkring 100 miljoner pund, motsvarande drygt 1,25 miljarder kronor, för att släppa 25-åringen.

Tonali har kontrakt med Newcastle som sträcker sig till sommaren 2028.