Uppgifter: Klubben som leder jakten på Delap

Ipswich Town är ute ur Premier League.

Därför kan lagets stjärna Liam Delaps utköpsklausul aktiveras.

Ipswich Town blev under lördagen klara för nedflyttning till Championship efter en 3–0-förlust mot Alexander Isaks Newcastle.

I Ipswich har det ryktats mycket om anfallstalangen Liam Delap. Enligt uppgifter från transferjournalisten Fabrizio Romano kan 22-åringens utköpsklausul aktiveras i och med nedflyttningen.

Klubbarna som eftertraktar den offensiva pjäsen är klubbar som Manchester United, Chelsea, Liverpool och Arsenal. Enligt italienske transferjournalisten Nicolò Schira är det United som är närmast att värva Delap.

Confirmed! After #Ipswich’s relegation to Championship Liam #Delap’s release clause (30M) is now active. #ManchesterUnited are currently leading the race to sign the striker. #transfers #MUFC #mutd #itfc https://t.co/yukUNVanxb

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 26, 2025