Uppgifter: Kommer inte släppas – trots United-intresse

Carlos Baleba drog till sig intresse från Manchester United i somras.

Storklubben uppges fortfarande vara intresserade av mittfältaren.

Men Brighton kommer inte att gå med på att släppa honom i vinter.

Foto: Bildbyrån

Carlos Baleba ryktades flitigt till Manchester United under sommaren och nyligen bekräftade klubbens ordförande, Tony Bloom, att storklubben visade intresse.

– Jag tycker inte att det var någon saga. Det fanns intresse från Manchester United, men vi sa att han inte var tillgänglig i somras och då gick de vidare. Vi har haft betydligt större historier än så, sa Bloom då.

Talksport rapporterar nu att det inte ser ut att bli någon förändring kring situationen i januari.

Brighton uppges inte ha några tankar på att släppa mittfältaren i januari, även trots fortsatt intresse från Manchester United.

Den här säsongen står den 21-årige mittfältaren noterad för sju framträdanden i Premier League.