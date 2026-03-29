Uppgifter: Kostic klar för Milan

Andrej Kostic ser ut att ta nästa steg i karriären.

Talangen uppges vara överens med AC Milan om en flytt i sommar.

Den 19-årige anfallaren Andrej Kostic har fått sitt genombrott i Partizan Belgrad, där han stått för elva mål och en assist på 34 seniormatcher.

Under en längre tid har AC Milan visat intresse för talangen, och nu rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano att en överenskommelse är nådd mellan alla parter.

Kostic väntas ansluta till den italienska klubben i sommar och befinner sig redan i Italien för att genomgå den medicinska undersökningen. Enligt italienska uppgifter landar övergångssumman på omkring tre miljoner euro.

Anfallaren har även representerat Montenegros A-landslag vid två tillfällen.



