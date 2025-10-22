Uppgifter: Krisklubben vill agera i januarifönstret

West Ham United har haft en jobbig start på säsongen.

Därför ser Londonklubben ut att vilja förstärka i januari.

Minst tre spelare ska in i kommande transferfönster enligt uppgifter.

West Ham United har haft en riktigt svag säsongsinledning.

Nye svenska förbundskaptenen Graham Potter sparkades efter fem omgångar, men inte heller under nye Nuno Espírito Santo har det blivit något lyft.

Under portugisens ledning har det blivit ett kryss och två förluster, den senaste kom i måndags då man förlorade mot Brentford med 2–0.

De svaga resultaten ser nu ut att få Londonklubben att agera i kommande januarifönster.

Sky Sports rapporterar nämligen att Londonklubben vill plocka in minst tre spelare i januari, en försvarare, en mittfältare och en anfallare.

Efter åtta spelade omgångar så ligger West Ham näst sist i Premier League.