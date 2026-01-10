Uppgifter: Kusi-Asares lån bryts inte – stannar i Fulham

Jonah Kusi-Asare har det tufft i Fulham.

Tidigare rapporterades det om att hans lån kan brytas i förtid.

Så är inte fallet, enligt tyska Sky Sports.

Foto: Alamy

Jonah Kusi-Asare lämnade Bayern München på lån till Fulham i Premier League i somras. Väl i den engelska klubben har svensken haft det svårt att slå sig in och noteras hittills för fyra inhopp i ligan.

Tidigare uppgifter från tyska TZ gjorde gällande att svenskens låneavtal med Fulham kan brytas i förtid. Avtalet är skrivet till sommaren och innehåller en återköpsklausul.

Nu rapporterar tyska Sky Sports att Kusi-Asare inte lämnar Fulham i förtid. Sky uppger att klubben vill behålla honom och att tränaren Marco Silva lovat honom mer speltid.