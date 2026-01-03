Uppgifter: Kusi-Asares lån kan brytas

Jonah Kusi-Asare har knappt fått någon speltid i Fulham.

Nu kan lånet vara på väg att brytas.

Detta rapporterar tyska TZ.

Foto: Bildbyrån

Den förre AIK-talangen Jonah Kusi-Asare lämnade i somras Bayern München för Premier League-klubben Fulham på lån.

Förhoppningen var att anfallaren skulle få speltid och möjlighet till utveckling, men någon ordentlig speltid har uteblivit.

18-åringen har hittills bara gjort 23 minuter i Premier League och nu kommer rapporter om att låneavtalet kan komma att brytas i förtid. Det är tyska TZ som kommer med uppgifterna.

Låneavtalet är skrivit fram till i sommar och en köpoption med en återköpsklausul finns i avtalet, men redan i vinter kan anfallaren komma att lämna Londonklubben.