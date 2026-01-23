Uppgifter: La Liga-klubb jagar Sonko

Momodou Sonko, 20, har det tufft i Genk.

Svensken närmar sig en flytt till La Liga-klubben Levante, enligt Marca.

Foto: Bildbyrån

Momodou Sonko lämnade allsvenskan och BK Häcken 2024. Gent kunde säkra upp talangen och 20-åringen skrev på ett kontrakt till 2028.

Den här säsongen har det varit tuffare. Det har enbart blivit två starter och tolv inhopp i ligan.

Den spanska tidningen Marca skriver nu att Sonko kan lämna Gent för spel i La Liga. Levante är intresserade av att låna in den svenska U21-landslagsspelaren.