Uppgifter: LAFC har lagt stort bud på Boudri

Succéspelaren Amin Boudri kan vara på väg bort från Gais.

Detta då MLS-klubben Los Angeles FC har lagt ett bud på 20 miljoner kronor.

Det rapporterar Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Gais kanske mest heta spelare, Amin Boudri, stod för ett fint år i allsvenskan där han noterades han för sex mål och två assist.

Nu kan den 21-årige talangen vara på väg bort från den allsvenska trean. Enligt Fotbollskanalen har MLS-klubben Los Angeles FC lagt ett bud på den skicklige yttern.

Budet sägs ligga på 20 miljoner kronor och skulle en affär bli faktum blir han Gais dyraste försäljning genom alla tider. Det tidigare rekordet innehas av Wanderson do Carmo som såldes till Al-Ahli för 15 miljoner kronor år 2010.

Skulle Amin Boudri flytta till USA och LAFC blir han lagkamrat med den förre Tottenham Hotspur-spelaren Heung-min Son.

FotbollDirekt har tidigare berättat om att de nederländska klubbarna Twente och Heerenveen har sett honom på plats i Sverige.

