Uppgifter: Lagerbielke nära Braga

Gustaf Lagerbielke, 25, är nära att lämna Celtic.

Enligt Sportbladet är mittbacken ytterst nära Braga i Portugal.

Den svenske mittbacken Gustaf Lagebielke spenderade den gångna säsongen på lån i FC Twente i Nederländerna från den skotska storklubben Celtic. Nu har 25-åringen vänt tillbaka till Skottland, men efter en fin säsong i den nederländska högstaligan har europeiska klubbar fått upp ögonen för Lagebielke.

I förra veckan rapporterade transfergurun Fabrizio Romano att portugisiska Braga kontaktat Celtic om en övergång och lagt ett officiellt bud på omkring 2 miljoner euro (motsvarande runt 22 miljoner kronor)

Nu ser affären ut att vara i hamn.

Enligt Sportbladet är klubbarna nära en överenskommelse och Lagerbielke väntas genomgå den obligatoriska läkarundersökningen redan denna vecka.

Gustaf Lagebielke har bara gjort tio framträdanden för Celtic sedan han anslöt från IF Elfsborg under sommaren 2023. 25-åringen har kontrakt med Celtic över säsongen 2028.

Försvararen har tidigare spelat i klubbar som Degerfors IF och Västerås SK.