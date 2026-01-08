Uppgifter: Lahdo blir inte kvar

Mayckel Lahdo, 23, köps inte loss av Nantes.

Enligt Ouest-France väntas svensken lämna i vinter.

Foto: Alamy

Det var i somras som den tidigare Hammarby-spelaren Mayckel Lahdo valde att lämna Nederländerna och AZ på lån. Svenskens flyttlass gick till Frankrike och Ligue 1-klubben Nantes på ett säsongslångt lån med en option om att göra övergången permanent.

Så verkar det däremot inte bli. Den franska sajten Ouest-France skriver att Lahdo är en av flera spelare som inte kommer att bli kvar i Nantes. Huruvida klubben kommer att bryta låneavtalet redan i vinter framgår däremot inte.

Lahdo har dragits med en del skador under säsongsinledningen och gjort åtta ligaframträdanden för Nantes hittills. När klubben ställdes mot Marseille i söndags saknades han i matchtruppen. Enligt den franska tidningen ska svensken inte vara en favorit hos den nya tränaren Luis Castro.